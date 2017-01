Zo oefenen de militairen uit Havelte in Polen

DRAWSKO - Honderden militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte zijn in Polen voor de grote NAVO-oefening Bison Drawsko 2017.

Met meer dan 4.500 deelnemers is het de grootste militaire oefening in vijftien jaar. De mannen uit Havelte oefenen samen met eenheden uit Duitsland, Polen, Estland, Canada en de Verenigde Staten.Het is zeven uur 's ochtends als ik mij meld bij een gebouw van het Poolse leger aan de rand van het oefenterrein. In het gebouw verblijft een kleine Nederlandse delegatie. Kapitein Rob neemt me in zijn auto mee het oefenterrein op. Na een half uur rijden, het oefenterrein is net zo groot als de halve provincie Utrecht, komen we aan bij het kamp van 44 Pantserinfanterie Bataljon. Het terrein staat vol met militaire voertuigen en groene boogtenten."We spelen tijdens deze oefening de oefenvijand", vertelt kapitein Richard. Hij is de commandant van de eenheid die moet testen of de andere tegenpartij het werk goed gedaan heeft. "Het gaat niet om winnen of verliezen. Waar het om gaat is dat de brigade goed getraind wordt."Het bataljon van Richard krijgt ondersteuning van vier Poolse tanks. De tanks hebben het onderstel van de Russische T-72-gevechtstank en zijn een stuk minder geavanceerd dan de Nederlandse CV-90-pantserrupsvoertuigen en de Duitse Leopardtanks, maar is volgens kenners goed in een gevecht te gebruiken."Het is mijn eerste grote oefening met buitenlandse legers en ik zie het als een grote kans", zegt de jonge Poolse luitenant Peter, die de leiding heeft over de Poolse tanks. Over de dreiging vanuit buurland Rusland wil hij geen uitlatingen doen. "Dat is politiek en daar laat ik me niet mee in."Het doel van de oefening is volgens brigadegeneraal Jan Swillens belangrijk om grootschalige gevechtscenario’s te trainen. "De dreiging aan de randen van Europa is voor iedereen duidelijk. We weten niet wat de toekomst brengt, maar als de Nederlandse regering ons wil inzetten moeten we er klaar voor zijn."De pantservoertuigen staan inmiddels klaar om te vertrekken. Ik stap weer in bij kapitein Rob en we rijden naar een plek even verder op het oefenterrein, waar ik een voorbijrijdende CV-90 kan filmen in afwachting van de strijd, die deze middag moet losbarsten. Al snel horen we dat dit niet doorgaat."In het veld zijn twee partijen die van elkaar weten wat ze van plan zijn, maar niets ligt vast", legt brigadegeneraal Jan Swillens uit. "Dat is met name voor commandanten heel belangrijk om te leren waar een besluit toe leidt."Terwijl helikopters van de Poolse luchtmacht boven het oefenterrein cirkelen, nemen de pantservoertuigen en tanks hun posities in. Samen met kapitein Rob rijd ik urenlang over het oefenterrein, maar de tientallen voertuigen zijn nauwelijks te vinden, mede door de omvang en begroeiing op het oefenterrein.Na wat speurwerk treffen we een tank aan van Panzerbataillon 414, Duitse tanks met een Nederlandse bemanning. De tanks staan al vijftien uur te wachten op een mogelijke vijand. Ik weet dat die vijand vandaag niet meer komt, maar de bemanning van de tank nog niet en dat laat ik zo. De oefening in Polen duurt nog enkele weken.