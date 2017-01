Val Srebrenica nog altijd open wond: 'Ik kan er niet meer tegen'

HOOGHALEN/POTOCARI - "Dit is de laatste keer dat ik over het verleden praat. Ik kan er niet meer tegen." Dat zegt een van de overlevenden van de val van Srebrenica in een filmpje, dat getoond wordt tijdens een nieuwe expositie in Potocari.

Op 9 februari opent daar in Bosnië en Herzegovina een tentoonstelling over de val van de moslimenclave. Tijdens de expositie wordt aan de hand van onder meer filmpjes het verhaal verteld van de val van de enclave Srebrenica. "Ik zit nu op een plek, tien tot twintig meter bij de plek vandaan waar ik mijn familie voor het laatst zag", vertelt een ooggetuige.De gebeurtenissen van 1995 zijn nog altijd een open wond, zowel voor de mensen uit Srebrenica, als voor de Dutchbat-militairen uit Assen, die daar de enclave moesten beschermen. Zij konden niet voorkomen dat ruim achtduizend moslimmannen werden afgevoerd en vermoord. "De Nederlandse soldaten zagen waar de mannen naartoe werden gebracht. Waarom deden ze niets", vraagt een oudere vrouw zich af.Families in Srebrenica werden verscheurd. "Het leven na wat er is gebeurd, is een vreugdeloos leven", vertelt een weduwe. "Ik heb veel slapeloze nachten, vanwege van mijn geliefden: mijn zoon, mijn man, mijn twee broers, mijn zwager en 56 anderen in de rest van mijn familie."Ook bij de Dutchbat-veteranen staat 1995 nog op hun netvlies gebrand. "Een van de vrouwen die ik kende stapte uit de rij, liep naar mij toe en zei: 'Ik weet dat je het niet kan helpen'. Ik word weer emotioneel nu", vertelt ex-Dutchbat-militair Wim Dijkema in de video.De tentoonstelling is ingericht door historica Monique Brinks uit Paterswolde. Zij deed dat in opdracht van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In de tentoonstelling is ook aandacht voor de periode na de val, waarin werd gezocht naar de slachtoffers.