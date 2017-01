Zandbodem moet meer ruiters naar Concours Hippique Eext trekken

Een archieffoto van CH Eext (foto: Van Oost Media) De organisatie wil graag een zandbodem (foto: RTV Drenthe)

EEXT - De organisatie van het jaarlijkse Concours Hippique in Eext wil graag een zandbodem van 9000 m2 op het terrein langs de Stationsstraat.

Het huidige vierdaagse concours, dat ieder jaar tijdens Pinksteren wordt gehouden, wordt nu nog op het gras verreden. De organisatie wil de zandbodem dit jaar al gebruiken, blijkt uit plannen die vanavond aan sponsoren zijn gepresenteerd.



'Op zandbodem kan altijd gereden worden'

"Een zandbodem is minder blessuregevoelig", vertelt Krisla Schippers van de organisatie. Bij mooi weer wordt de grasbodem keihard en bij veel regenval wordt de huidige ondergrond snel glad. "Ook willen bepaalde ruiters niet eens komen als er op gras gereden wordt. Met een zandbodem is de ondergrond altijd van optimale kwaliteit en kan er altijd gereden worden."



Mocht de zandbodem er komen, dan komt deze op het hoofdterrein te liggen. Dit betekent dat de twee huidige springringen en de ruimte om in te springen, van zand worden. Op zondag kan het hoogste niveau van de dressuur ook op het zand rijden.



Huren of kopen

De organisatie heeft twee opties voor de nieuwe ondergrond: huren of kopen. Het huren is goedkoper dan het kopen van de zandbodem, maar dat houdt in dat het zand er alleen tijdens de concoursdagen ligt. Daarna wordt het weggehaald. Kopen kost tienduizenden euro's, maar de bodem kan dan wel blijven liggen. Dit geeft de organisatie van CH Eext mogelijkheden om de zandbodem te verhuren, zodat er ook andere evenementen zoals beachvolleybal gehouden kunnen worden.



Financiering

Op dit moment wordt er gekeken naar mogelijkheden om de ondergrond te financieren. De organisatie van CH Eext voert gesprekken met de gemeente Aa en Hunze en de provincie Drenthe. Daarnaast is de organisatie op zoek naar (nieuwe) sponsoren.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden