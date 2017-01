Krohne over vertrek: Ik proefde dat het niet helemaal lekker zat

VOETBAL - Rogier Krohne voelde niet het volste vertrouwen van iedereen binnen FC Emmen. Dat is de voornaamste reden van zijn tussentijdse vertrek naar Schalke'04, waar hij gaat spelen in het beloftenteam.

"Ik proefde dat het niet helemaal lekker zat", aldus de spits die zeven keer scoorde voor de Drentse club. "En als je dan ook nog hoort dat de club bezig is met een andere spits dan weet je wel hoe laat het is."De 30-jarige Drent laat weten dat het niet lag aan de technische staf en zijn medespelers. "Absoluut niet. Zij hebben altijd het volste vertrouwen in me gehad. Niet alleen naar mij toe, maar ook naar buiten."Bij Schalke'04 wordt Krohne een soort verlengstuk van de trainer in het veld. Het niveau van het tweede team van Schalke is te vergelijken met SV Meppen, waar FC Emmen zowel in de zomer- als in de winterstop van verloor. "Schalke'04 speelt in de Regionalliga West en dat staat nog iets hoger aangeschreven dan de Regionalliga Nord, waarin Meppen uitkomt.Krohne, die woensdagavond zijn eerste speelminuten maakt voor zijn nieuwe club in een oefenduel, kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Het lijkt me geweldig om bij zo'n grote club te spelen en nee, ik ben heel realistisch.. Ik verwacht niet dat ik de stap naar het vlaggenschip van Schalke'04 zal maken al weet je het natuurlijk nooit."