'Ze zijn nog niet van politicus Jan Langenkamp af'

Politicus Jan Langenkamp stopt na ruim 20 jaar (foto Andries Ophof/RTV Drenthe)

DIEVER - Na meer dan twintig jaar in de arena te hebben gestaan, heeft raadslid Jan Langenkamp uit Dwingeloo vanavond afscheid genomen van de politiek.

Dat deed hij met het indienen van een motie. Die motie haalde het niet.



Langenkamp begon ooit in de raad van de toenmalige gemeente Smilde. Verder zat hij in Provinciale Staten voor GroenLinks en de laatste vijf jaar was hij fractievoorzitter van Progressief Westerveld in de gemeenteraad van Westerveld. Progressief Westerveld is een samenwerkingsverband van D66 en GroenLinks.



De inwoner van Dwingeloo moet noodgedwongen stoppen. Hij kampt met gezondheidsproblemen en wil het wat rustiger aan doen. "Maar jullie zijn nog niet van mij af."



De raad complimenteerde hem met de manier waarop hij politiek voerde. "En nu gaan we eerst maar eens fietsen op het Dwingelderveld en genieten", beloofde hij zijn vrouw Nettie vanavond. De telefoon staat voorlopig even op stil bij Langenkamp.

Door: Andries Ophof Correctie melden