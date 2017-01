Coevorden steekt geld in Vierkant voor Werk

Druk overleg over het compromis over Vierkant voor Werk (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - De raad van de gemeente Coevorden gaat in eerste instantie ruim 1,3 miljoen euro inzetten voor het project Vierkant voor Werk. "Een belangrijke stap, we kunnen binnenkort investeringen vanuit bedrijven stimuleren", zegt wethouder Jan Zwiers.

Alle fracties zijn positief over het gezamenlijke project, waarin ook Emmen, Hoogeveen en de provincie deelnemen. Maar er was wel een flinke discussie over de vraag of er twee miljoen euro in één keer vanuit een al aangelegd potje beschikbaar moest worden gesteld. Zwiers wilde dat graag. "Dat is een goed signaal richting bedrijfsleven en andere partners."



Wijziging

Maar alle fracties, met uitzondering van D66, steunden uiteindelijk een wijzigingsvoorstel. Dat houdt in dat er nu eerst ruim 1,3 miljoen euro in Vierkant voor Werk wordt gestoken.



"Je wil als raad toch een beetje aan zet blijven als het gaat om uitgaven. En je ziet dat andere gemeenten het geld ook in fases in het project steken", aldus Irene Driehuis van het PAC. "Maar we zijn nu tot een mooie oplossing gekomen."



12 miljoen euro voor de regio

Bij de provincie moet volgens wethouder Zwiers nog een besluit worden genomen, maar dan komt er de komende jaren 12 miljoen euro beschikbaar om bedrijvigheid in Coevorden, Emmen en Hoogeveen te stimuleren.



Bedrijven kunnen subsidies krijgen voor nieuwe gebouwen of machines, een premie op arbeidsplaatsen en een tegemoetkoming op hogere rentekosten bij leningen waar een wat groter risico aan kleeft.



Volgens wethouder Zwiers (BBC 2014) is er bij bedrijven nu al flink animo voor de regeling. "

"Ze wachten nu echt even af wanneer het begint. We denken dat we er nieuwe bedrijven mee binnenhalen, maar ik hoop ook zeker dat bestaande bedrijven er gebruik van gaan maken."