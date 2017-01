Jerry Stoker weer in gemeenteraad Coevorden

Jerry Stoker (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

COEVORDEN - Kor Roossien heeft vanavond afscheid genomen als raadslid voor het Progressief Akkoord Coevorden (PAC). Zijn plaats wordt ingenomen door Jerry Stoker, die voor de herindeling ook al raadslid was.

Roossien stopt als raadslid omdat hij een andere baan heeft gevonden en meer tijd voor zijn gezin wil hebben. Hij kwam in 2010 in de Coevorden gemeenteraad. "Je had altijd veel commitment", complimenteerde burgemeester Bert Bouwmeester het afscheidnemende raadslid.



Na het afscheid van Roossien werd Jerry Stoker als nieuw raadslid voor het PAC beëdigd. Stoker zat voor de herindeling van 1998 al twee periodes in de raad. "Ik heb er nu weer de tijd voor en heb er heel veel zin in."