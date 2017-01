Assen wil veiliger worden met camera's op body en aan gevel

ASSEN - Camera's in Assen van ondernemers en particulieren moeten de politie een handje helpen de criminaliteit te bestrijden. Ook krijgen toezichthouders mogelijk bodycams voor hun eigen veiligheid, net als de politie.

Dat staat in het nieuwste Veiligheidsplan voor Assen. De gemeente denkt vooral met technische hulpmiddelen de veiligheid te vergroten.





Camera’s in database

Zo wil Assen de politie ondersteunen bij het project Camera in Beeld. Dat is een database waarin alle ondernemers en particulieren staan die met camera’s hun panden en goederen beveiligen. De politie kan gebruik maken van deze beelden. De gemeente wil dat deze database voor Assen in 2017 gevuld is. Ook wil ze kijken of de kwaliteit van de camera’s beter kan. Doel van het project is het vergroten van de pakkans van criminelen en zo de stad veiliger maken.



Bodycams

Verder onderzoekt Assen of de toezichthouders dit jaar ook een bodycam kunnen krijgen.Er zijn al tien agenten uitgerust met tien bodycams, om het horecageweld in de weekenden en bij evenementen tegen te gaan. Assen is daarmee 'e'en van de eersten. Er zijn nog geen ervaringen met toezichthouders, maar Assen wil dat samen met Amsterdam en Rotterdam verder ontwikkelen.



Gebiedsontzegging

Bij geweld in het uitgaansgebied tegen hulpverleners, is Assen trouwens onverbiddelijk. De daders krijgen geen waarschuwing meer, maar meteen een gebiedsontzegging. Ook tegen drugshandel gaat Assen dit jaar strenger optreden. De gemeente gaat sneller over tot het sluiten van woningen of caf’es, als er sprake is van drugs.



Woninginbraken voorkomen

Om woninginbraken voor te zijn, wil Assen zijn geografische informatiesystemen koppelen aan die van de politie. "Wij willen kijken of het lukt om hele specifieke prognoses te maken voor straten en buurten, die een groter risico lopen om slachtoffer te worden van woninginbraken. We gaan dan voor deze gebieden preventieve maatregelen nemen", aldus burgemeester en wethouders. Ze willen daarmee nieuwe inbraakslachtoffers voorkomen in plaats van daders opsporen.

Dit is een nieuwe aanpak, en heet 'Voorspellend Veiligheidsbeleid’. Als het werkt bij de woninginbraken, wil Assen proberen dit ook te ontwikkelen voor andere criminaliteitsvormen.

Door: Margriet Benak