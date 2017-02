Brand verwoest chalet in Spier

De brandweer kon het chalet niet meer redden (foto: Persbureau Meter)

SPIER - Een brand heeft afgelopen nacht op een camping aan de Moraineweg in Spier een chalet verwoest.

De brandweer uit Beilen kwam ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen huisjes.



Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting. Het huisje kan als verloren worden beschouwd.



Op het moment van de brand was niemand in het chalet aanwezig.