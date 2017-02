'Leden No Surrender wilden vingers ontvoerde man afknippen'

EELDE - De leden van motorclub No Surrender, die vorig jaar november een 47-jarige Groninger hebben mishandeld en ontvoerd in Eelde, wilden de vingers van het slachtoffer afknippen. Ook hebben ze gedreigd om de tatoeage van No Surrender op zijn buik weg te branden met een strijkijzer.

Dat blijkt uit de voorlopige dagvaarding van het Openbaar Ministerie, meldt RTV Noord . De Groninger werd geschopt, geslagen en met de dood bedreigd. Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van handschoenen met leren noppen erop. "Hij moest vijfduizend euro betalen en dat is uiteindelijk ook gebeurd", aldus persofficier Pieter van Rest.De verdachten reden na de mishandeling met het slachtoffer naar zwembad De Papiermolen in Groningen. Daar stond zijn zoon inmiddels klaar met het geld. "Alsof het nog niet genoeg was, hebben ze hem vervolgens in een busje gestopt en zijn ze naar een voor hem onbekende plek gereden."De Groninger zou in 'bad standing' de club zijn uitgezet. Dat gebeurt als een lid zich niet aan de regels houdt of uit eigen beweging de club verlaat. Ook Van Rest kent dat verhaal, maar hij kan het niet bevestigen."Ze hebben gedreigd om de tatoeage op zijn buik er met een strijkijzer af te branden. Kennelijk bestaat er dus een verband tussen de afpersing en zijn lidmaatschap van No Surrender."Het slachtoffer werd uiteindelijk half ontkleed achtergelaten in een bos in de omgeving van Glimmen. Maar daarmee was de kous nog niet af. "Ze waren nog niet met hem klaar, er moest meer geld betaald worden.""Ze hebben hem opgewacht bij het ziekenhuis. Er is gedreigd in de richting van zijn familie en ze zijn tot twee keer toe bij zijn woning langs geweest", zegt Van Rest.De vier verdachten uit Eelde, Uithuizermeeden en de stad Groningen beroepen zich tot nu toe op hun zwijgrecht. En daarmee handelen ze volgens het OM volledig in lijn met de regels binnen de club."Je zwijgt en praat zeker niet met de politie over zaken die betrekking hebben tot No Surrender. Dat betekent dat de leden geacht worden om hun mond te houden."Het is volgens Van Rest precies de reden waarom dergelijke onderzoeken vaak moeizaam verlopen. "Daarom zijn we heel blij met mensen die wel hun verhaal willen doen. Mede dankzij de verklaring van het slachtoffer kunnen we nu met deze zaak naar de rechter."Daar moeten de verdachten worden aangesproken op hun gedrag, vindt Van Rest. "Want het heeft er niet om gelogen."Vrijdag verschijnen de verdachten voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een proforma-zitting, dus de rechtbank buigt zich nog niet inhoudelijk over de zaak.