Ondernemers Tamboerpassage willen snel duidelijkheid van de gemeente

HOOGEVEEN - De vereniging van Eigenaars (vve) van winkelcentrum Tamboerpassage wil een intentieverklaring met de gemeente Hoogeveen ondertekenen om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor de toekomst van het winkelcentrum.

Het college van Hoogeveen wil het winkelgebied aanpakken, maar de Tamboerpassage past niet in die plannen.De vve is gisteravond bij elkaar gekomen om te praten over de plannen van de gemeente. "We willen een intentieverklaring met de gemeente ondertekenen, zodat er wel vaart achterkomt", zegt Arie Veldman, vve-voorzitter en eigenaar van een kledingwinkel in het overdekte winkelgebied. "De intentie om mee te werken met de plannen is er. We willen met alle 28 eigenaren aan tafel zitten om met de gemeente een oplossing te zoeken."Volgens Veldman kan de gemeente alle kanten op met de Tamboerpassage. "We hebben gezegd dat we er een outletcenter van kunnen maken. Een light outletcenter. Woningbouw kan ook. Of we kunnen blijven zoals het nu is. De Tamboerpassage is uiteindelijk een winkel. De gemeente heeft ook nooit een cent uitgegeven aan de Tamboerpassage."Veldman staat niet negatief tegenover de plannen, maar baalt wel van de communicatie met de gemeente. "De ondernemers zijn vooraf niet ingelicht over de plannen en hebben het nieuws vernomen via een persbericht van de gemeente. De huurders weten nog weinig en dat bleek gisteravond wel. Ze zeiden dat ze zich nergens meer bij betrokken voelden.""De gemeente heeft wat dat betreft in deze visiepresentatie een steekje laten vallen. We werden op den duur vergeleken met Winschoten. Daar zitten we niet. We zitten voor Hoogeveen. Wat gebeurt er morgen en overmorgen en voor het komende jaar met de Tamboerpassage? We willen weten waar we aan toe zijn en wij willen snel duidelijkheid", besluit Veldman.