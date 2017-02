Gewonde bij aanrijding in Emmen

Een van de auto's vatte vlam (foto: Van Oost Media) Een persoon raakte gewond (foto: Van Oost Media)

EMMEN - Bij een botsing tussen twee auto's op de kruising van de Ermerweg met de Nieuw-Amsterdamsestraat in Emmen is vanmorgen een persoon gewond geraakt.

Door de klap van de aanrijding vloog een van de auto's in brand. Die werd door de brandweer geblust.



De gewonde is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.