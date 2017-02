Meer onderzoek nodig naar beëindiging treinkaping De Punt

DEN HAAG/DE PUNT - Er komt een vervolgonderzoek naar de dood van twee kapers bij de beëindiging van de treinkaping in 1977 bij De Punt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald.

Een gewelddadige beëindiging van de kaping was volgens de rechter noodzakelijk, maar er is nog veel onduidelijk over de gebeurtenissen in de trein.De rechtbank zegt op dit moment onvoldoende gegevens te hebben om een oordeel te vellen over de vraag of twee treinkapers opzettelijk zijn gedood door mariniers. Daarvoor moeten onder meer betrokken mariniers worden gehoord, aldus de rechtbank.Volgens de rechter zijn de betrokken mariniers de enigen die duidelijkheid kunnen geven over de dood van de twee kapers. Tot nu toe hebben mariniers geen officiële verklaringen afgelegd.Op 23 mei 1977 werd een intercitytrein ter hoogte van De Punt door negen Zuid-Molukkers gekaapt. Doel van de gijzeling was de Nederlandse regering te dwingen actie te ondernemen om de vorming van de Zuid-Molukse staat mogelijk te maken.De gijzeling duurde negentien dagen, totdat de mariniers er een einde aan maakten. Bij de bevrijdingsactie kwamen zes kapers en twee gegijzelden om het leven. De twee overige kapers gaven zich over.De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de beëindiging van de treinkaping. Volgens nabestaanden heeft de staat opdracht gegeven de kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja dood te schieten. Dat zou zijn gebeurd tijdens een informele geweldsinstructie, waarvan geen schriftelijke verslagen zijn.Nabestaanden van de twee kapers hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat om meer onderzoek af te dwingen. Volgens de staat was dat niet mogelijk omdat de zaak zou zijn verjaard. De rechtbank gaat daar niet in mee en noemt verjaring "onaanvaardbaar".De rechtbank noemde de kwestie veertig jaar na dato voor alle betrokkenen beladen. "In het bijzonder voor de nabestaanden van de gegijzelde passagiers, die bij de beëindiging van de treinkaping zijn omgekomen".Vorige week zeiden de commandanten van de mariniers die de kaping beëindigden dat getuigenverklaringen over de executie van de kapers gebaseerd zijn op leugens Volgens de commandanten kunnen de getuigen nooit bij de briefings over de beëindiging van de kaping zijn geweest en een van de getuigen zou helemaal nooit in de buurt van de Punt zijn geweest.