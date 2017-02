Stelling: Buiten werktijd ben ik niet bereikbaar voor mijn baas

ASSEN - In Frankrijk hoeven werknemers e-mails en telefoontjes van de baas buiten werktijd niet meer te beantwoorden. En ook sommige autobedrijven in Duitsland hebben zo'n regeling. De PvdA wil dit nu ook in Nederland invoeren.

Volgens partijleider Lodewijk Asscher leiden mailtjes of telefoontjes met collega’s tot laat in de avond tot een steeds vagere grens tussen werk en privé. Met als uiteindelijk resultaat een te grote werklast en een burn-out.Wat vindt u? Heeft de PvdA gelijk of moeten we wel gewoon dag en nacht bereikbaar zijn voor de baas?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over het noodnummer 112: We bellen te vaak 112. Ruim 61 procent van de stemmers is het daar niet mee eens. Bijna 39 procent vindt van wel. In totaal brachten 1.025 mensen hun stem uit.