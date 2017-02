Duitse politie zoekt Nederlandse potloodventer

Duitse politie op zoek naar potloodventer (foto: Pixabay.com)

MEPPEN - De Duitse politie is op zoek naar een Nederlandse potloodventer die afgelopen zaterdag aan de Lingenweg in Meppen een vrouw lastig viel.

De man stond omstreeks half vier zaterdagochtend met zijn broek omlaag naast een grijze stationwagen met een Nederlands kenteken.



De potloodventer is tussen de 20 en 30 jaar oud met bruin haar en tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. Hij is gezet en had een beginnende baard.



Toen de vrouw hem aansprak herkende ze een Nederlands accent.