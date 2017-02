Brand bij werkvoorzieningsschap in Meppel

Brand bij werkvoorzieningsschap Reestmond in Meppel (foto: Van Oost Media) De brandweer is bezig met blussen (foto: Van Oost Media) Over de oorzaak is nog niets bekend (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - Bij werkvoorzieningsschap Reestmond in Meppel woedt op dit moment brand.

De brand is door de brandweer opgeschaald naar middelbrand. Er is bovendien sprake van veel rook. Het is niet bekend of er gewonden zijn. De brand is ontstaan in het ventilatiesysteem.



Het pand is ontruimd en volgens getuigen zijn de werknemers naar huis gestuurd. De brandweer is bezig met blussen.