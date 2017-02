Binnenstadsvisie Assen en toeristisch plan TT Circuit pas in april klaar

ASSEN - Het plan van aanpak voor de binnenstad en het toeristische plan bij het TT Circuit, met onder meer een Factory Outlet Center, verschijnt op z'n vroegst in april.

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad.De visie voor de binnenstad kost volgens het college meer tijd, omdat er veel partijen bij betrokken zijn. Zo waren er gesprekken en werkateliers met allerlei partijen. Projectmanager Bas Doets had voor dit proces meer tijd nodig dan gedacht. Volgens het college gaat zorgvuldigheid boven snelheid. Daarom zal de gemeenteraad op zijn vroegst in april de binnenstadsvisie bespreken.Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan het grootschalige project voor de toeristisch recreatieve zone bij het TT Circuit. Onderdeel daarvan is het Factory Outlet Center waarvoor in december het plan door de initiatiefnemer is ingetrokken, omdat er in provinciale staten onvoldoende steun was.De inzet nu is een breed toeristisch plan, met daarin onder meer een ijscomplex, Terra Experience, TT Plaza en een Factory Outlet. De initiatiefnemers van deze projecten zijn volgens de gemeente als eerste aan zet. Maar Assen zelf is er ook nauw bij betrokken, vanwege de grote belangen die ook de gemeente heeft bij deze ontwikkelingen.Omdat het zowel over sport, economie, recreatie en verkeer en bereikbaarheid gaat, fungeert het hele college als stuurgroep. Wethouder Ruud Wiersema, met toerisme in portefeuille, is coordinerend wethouder. In april moet ook dit plan klaar zijn, zo wordt verwacht.De twee plannen voor stad en TT Circuit hebben nauw met elkaar te maken. Voor de aanpak van leegstand en herstructurering van winkelstraten heeft Assen de steun nodig van de vastgoedeigenaren. Die laten hun investeringen afhangen, van wat er bij het TT Circuit gebeurt.De gemeente legt twee miljoen euro op tafel voor de binnenstad en de provincie Drenthe drie miljoen.