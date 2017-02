'Ik dacht dat het een houder was voor een droogmolen, maar het bleek een bom'

ASSEN - Andries Mulder van kringloopwinkel De Wissel in Assen keek vanochtend raar op toen hij een bom uit de Tweede Wereldoorlog in het magazijn vond.

Het voorwerp is onbewust meegenomen uit een huis dat door de kringloopwinkel werd leeggehaald. "Je schrikt er wel even van. Het is ook eng om uit het magazijn te halen en ergens neer te leggen", vertelt Mulder."Ik dacht dat het een houder was voor een droogmolen, maar het bleek iets anders te zijn. Het is een bom, blijkbaar uit de Tweede Wereldoorlog, met een haakje waarmee het onder een vliegtuig gehangen heeft. Maar ik heb er geen verstand van", zegt Mulder.De kringloopmedewerker heeft zo'n vondst nog niet eerder gedaan in zijn winkel. "Wij maken huizen leeg en wij pakken de spullen in. Het zit in een doos en we nemen het mee. We kijken niet in de dozen." Na de vondst gingen niet meteen alle alarmbellen rinkelen bij Mulder. "We blijven rustig. Geen paniek."Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een bom uit de Tweede Wereldoorlog, maar dat wordt nog onderzocht. De Explosieven Opruimingsdienst komt het voorwerp zo snel mogelijk ruimen.