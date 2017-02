VVD Emmen: College heeft situatie Angelslo niet onder controle

De VVD in Emmen wil zo nodig meer blauw op straat in Angelslo (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De fractie van de VVD in Emmen vindt dat het gemeentebestuur meer moet doen tegen overlast van alcohol- en drugsgebruikers.

De partij wil donderdagavond tijdens een commissievergadering van het college horen wat er gedaan wordt voor de ongeruste inwoners van Angelslo.Een groep bewoners van de wijk Angelslo klaagt al maanden over overlast. Brieven aan het college blijven volgens de bewoners onbeantwoord. VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens vindt dat niet kunnen. "Het lijkt er op dat het college de situatie niet onder controle heeft."Scheltens vindt dat het college alle middelen moet aangrijpen om een einde te maken aan overlast. "Als ze daar meer mandaat voor nodig hebben, dan moeten ze dat aangeven. Er moet zo nodig meer blauw op straat en misschien is het ook tijd om een crisisteam in het leven te roepen."