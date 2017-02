DEN HAAG - "Dit hadden we gehoopt en hier hebben we voor gewerkt." Dat zegt advocaat Liesbeth Zegveld in reactie op het tussenvonnis van de rechtbank in Den Haag over het einde van de treinkaping bij de Punt.

Zegveld vertegenwoordigt de nabestaanden van de Molukse treinkapers.De rechtbank bepaalde vanmorgen dat meer onderzoek nodig is naar wat er in de de trein gebeurde tijdens de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977. Volgens de rechter zijn er op dit moment onvoldoende gegevens om een oordeel te kunnen vellen over de vraag of twee treinkapers opzettelijk zijn gedood."De rechtbank heeft heel duidelijk gezegd dat feiten veel eerder op tafel hadden moeten worden gelegd. Die hadden niet 40 jaar mogen worden achtergehouden. En dat gaat nu alsnog gebeuren", zegt Zegveld. "Het is een heel helder oordeel. Het is voor de nabestaanden een geweldige uitspraak.""Het gaat erom wat er in de trein is gebeurd", aldus advocaat Zegveld. "Het enige wat we hebben is een technisch rapport en een autopsierapport. De mariniers zijn nooit gehoord. De rechtbank is heel duidelijk dat dat toen wel had moeten gebeuren. Dat is nog een gat in het bewijs. En dat gaat nu alsnog gebeuren, de mariniers horen."Chris Uktolseja, broer van de gedode vrouwelijke treinkaper Hansina Uktolseja, is opgelucht. Hij verwacht dat nu eindelijk duidelijk wordt wat er veertig jaar geleden precies is gebeurd. "Ik vind het een goede uitspraak omdat het rechtvaardigheidsbeginsel gewonnen heeft. Erkend is dat de staat ons van informatie heeft onthouden.""De uitspraak betekent een nieuw begin om de feiten boven tafel te krijgen en een duidelijk beeld te krijgen hoe de beëindiging van de kaping tot stand is gekomen. Ik ga er van uit dat nu alle informatie boven water komt", aldus Uktolseja.