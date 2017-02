Assen maakt fouten met gemeentelijke heffingen

De gemeente Assen heeft fouten gemaakt in de aanslagen voor heffingen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De meeste inwoners van Assen hebben een foute aanslag gekregen voor OZB, afvalstoffen- en rioolheffing voor dit jaar.

De gemeente heeft verkeerde tarieven gebruikt voor de rioolheffing bij inwoners en bedrijven.



De verlaging voor dit jaar was niet in de tarieven verwerkt. Inwoners ontvangen volgens de gemeente zo snel mogelijk een correctie op hun aanslag. Wie al betaald heeft, krijgt het te veel betaalde bedrag terug.



"We hebben helaas een fout gemaakt in de rioolheffing voor bewoners en bedrijven. Ook de OZB aanslag voor eigenaren van kleine gebouwtjes is niet correct. Wij zetten alles op alles om de fouten zo snel mogelijk te herstellen", laat de gemeente weten.