Boze snackbareigenaar uit Diever trekt aan kortste eind

DIEVER - De gemeente Westerveld heeft terecht de bouwvergunning voor een snackkiosk aan het Kasteel in Diever ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State.

Een snackbareigenaar was naar de hoogste bestuursrechter gestapt, omdat hij vond dat de gemeente de vergunning ten onrechte had ingetrokken.De man wilde zijn snackwagen vervangen door een vaste kiosk in het dorp. De gemeente gaf hem daar aanvankelijk een vergunning voor, maar trok die na een half jaar weer in.De man zou in de tussentijd steeds meer eisen zijn gaan stellen, waardoor de verhoudingen tussen hem en de gemeente verstoord raakten. Ook waren omwonenden fel tegen het kioskplan.Volgens de Raad van State mocht Westerveld de vergunning intrekken, omdat de snackbareigenaar niet binnen een half jaar nadat die was verleend, was begonnen met de bouw van de kiosk.Met de beslissing van de Raad van State komt een einde aan een twintig jaar durend conflict tussen de gemeente en de ondernemer.