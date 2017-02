Vreugdenhil tweede bij Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

MARTHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil uit Eldersloo is tweede geworden tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. De overwinning ging na 200 kilometer naar zijn ploeggenoot Crispijn Ariëns.

"Wat we de hele winter missen, valt nu op z'n plek. Het is de mooiste week van het jaar, dus dan is het mooi als het nu lukt", laat Vreugdenhil na afloop weten.In de laatste ronde reed Crispijn Ariëns weg uit de kopgroep en hij kwam solo over de finish. Een van z'n concurrenten in de kopgroep, Jouke Hoogeveen, kwam in de finale ten val. Niels Mesu werd derde.Afgelopen zaterdag werd Ingmar Berga uit Hoogeveen nog Open Nederlands kampioen in de wedstrijd over honderd kilometer op de Weissensee. Berga is ploeggenoot van Vreugdenhil en Ariëns.