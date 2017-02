Drankrijders na wilde achtervolging opgepakt in Duitsland

Duitse politie pakt dronken automobilist (foto: archief RTV Drenthe)

EMLICHHEIM - De Duitse politie heeft afgelopen nacht na een wilde achtervolging een 32-jarige dronken automobilist uit Stadskanaal en zijn 19-jarige passagier uit Emmen opgepakt.

Nederlandse agenten zagen de auto van de mannen in de buurt van Schoonebeek slingerend over de weg rijden. De bestuurder negeerde een stopteken en ging er met hoge snelheid vandoor richting Duitsland.



De Duitse politie zette met zes patrouillewagens de achtervolging in. Tijdens de achtervolging gooide de Emmenaar een fles uit het raam naar een Duitse politieauto.



Met een inderhaast opgerichte wegversperring dwong de politie de mannen te stoppen. Ze wilden er lopend vandoor gaan, maar de politie wist ze te pakken te krijgen.