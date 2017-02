'We moesten de voorgevel van de fabriek slopen om de brug eruit te krijgen'

COEVORDEN - Het was opnieuw een waar huzarenstukje: het plaatsen van de laatste delen van de nieuwe spoorbrug vandaag in Coevorden. Daarmee is de goederenspoorbrug naar de Euroterminal en Duitsland klaar. Het eerste deel werd 13 januari geplaatst.

De brug zorgt straks voor een kortere verbinding met de Bentheimer Eisenbahn, waardoor goederentreinen niet meer in Coevorden op het station hoeven te rangeren, maar rechtstreeks naar de Euroterminal op het industrieterrein kunnen.Voor bruggenbouwer Rusthoven was een bijzondere klus. Niet alleen komt de constructie van een draaibrug niet zo vaak meer voor, de brug ligt ook nog eens in een bocht. "We moesten de voorgevel van onze fabriek slopen om de brug naar buiten te krijgen, want hij paste niet door de deuren" lacht medewerker Martin Nanninga.Bij het plaatsen van het bovenste deel van de draaibrug lijkt het alsof de brug krom is. De middelste pijler rust al op het brugdek, terwijl er aan de uiteinden nog bijna een meter verschil zit. "Dat hoort zo", zegt Nanninga."Staal zakt altijd door, ook deze 200 ton. De kranen hijsen aan de beide uiteinden, daardoor zakt het middelste deel door en kunnen de hijsers van Mammoet en aannemer BAM de brug op de millimeter centreren. Daarna laten ze de uiteinden langzaam zakken, dan kun je de brug pijler voor pijler laten zakken en vast maken."Hoe het eerste brugdeel werd geplaatst werd en waarom daar nog een boog bovenop moet, ziet u hier Nu beide brugdelen zijn samengevoegd tot een gevaarte van bijna 400 ton begint binnenkort het laswerk waardoor beide delen één brug vormen. In mei moeten de eerste goederentreinen over de brug kunnen rijden.