'Laat provincie meer vluchtelingen opvangen'

PvdA wil dat de provincie meer vluchtelingen opvangt (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De PvdA in Drenthe wil dat de provincie meer vluchtelingen gaat opvangen.

De Statenfractie van de PvdA in Drenthe wil daarom van het College van Gedeputeerde staten weten hoeveel ruimte er nog is in de Drentse opvangcentra.



Capaciteit

"In de vluchtelingenkampen in Griekenland en op de Balkan moeten mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden de winter doorkomen. Tegelijkertijd wordt de capaciteit van azc's in Drenthe niet maximaal benut", aldus statenlid Rudolf Bosch. Asielzoekerscentra in Drenthe zijn volgens de PvdA voor 60 procent gevuld.



"Wij zijn van mening dat we in ons vluchtelingenbeleid altijd onderdak moeten kunnen bieden aan mensen in nood. Door de winterse omstandigheden komen nu zelfs mensen om het leven. Deze schrijnende situatie schreeuwt om een oplossing", vindt Bosch.



Sluiting

De PvdA meldt dat er mogelijk nog meer azc's gesloten worden, maar volgens commissaris van de Koning Jaqcues Tichelaar moet dat besluit zeer zorgvuldig worden genomen. "Niemand weet hoeveel vluchtelingen er over een half jaar zijn. Dat besluit wordt genomen door het kabinet. De twaalf Drentse gemeenten hebben in ieder geval aangegeven blijvend vluchtelingen te willen opvangen", aldus Tichelaar.