2.500 kaartjes naar staatssecretaris Dijkhoff voor Wagif

EELDE - Er was al een handtekeningenactie, maar nu worden ook nog eens 2.500 ansichtkaarten verstuurd naar staatssecretaris Dijkhoff. Een actiegroep uit Eelde wil zo proberen dat Wagif Faredzjualev toch in Nederland mag blijven.

Wagif uit Azerbeidzjan woont inmiddels vijftien jaar in Eelde. Hij dreigt nu het land uitgezet te worden, omdat zijn documenten 3 februari verlopen. Bewoners, vrienden en klasgenoten van de kinderen van Wagif kwamen daarom in actie.Vandaag werden de eerste ansichtkaarten langs de negentien basisscholen in de gemeente Tynaarlo gebracht. Op de ansichtkaart is de kaart van Nederland te zien met een foto van Wagif, met zijn gezin in het midden. Leerlingen van de basisscholen kunnen tot en met vrijdag een boodschap op de kaart schrijven of een tekening maken.De actie begon vanochtend op basisschool de Westerburcht in Eelde. "Farhad is mijn vriendje. Ik wil niet dat zijn papa weggaat," zegt een van de leerlingen. Hij maakte een tekening van Wagif met zijn vrouw en twee kinderen Leyla en Farhad. "Straks moet Wagif weer terug naar het land waar hij vandaan komt. Hij is daar helemaal alleen," zegt een ander klasgenootje van Farhad.Ruim 5.000 mensen tekenden inmiddels een petitie om Wagif in Nederland te houden. Eerder diende het CDA ook een motie in om uitzetting tegen te gaan."Je kan toch niet anders dan hiernaar luisteren", zegt Gea Boomsma, een bezorgde ouder van de leerlingen en lid van het actieteam. "Dit gaat mij echt aan het hart, ik vind het gewoon inhumaan als Wagif wordt teruggestuurd."Komende week verstuurt de actiegroep de ansichtkaarten naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff.