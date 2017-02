Elma de Vries in winnende positie onderuit bij Alternatieve Elfstedentocht Weissensee

Elma de Vries (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Elma de Vries (33) is enkele meters voor de finish, in winnende positie, ten val gekomen tijdens de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. De schaatsster uit Meppel werd vierde.

De overwinning ging daardoor naar Lisa van der Geest. Zij won ook de eerste Nederlandse marathon op natuurijs in Noordlaren. Het zilver was voor Anne Tauber. Ankie Ytsma won het brons.



In de laatste ronde reed Van der Geest solo weg. De Vries reed er in haar eentje naartoe. Later sloot ook Anne Tauber solo aan gevolgd door het Friese duo Aggie Walsma en Ankie Ytsma.



Marlous Hoogeveen uit Hooghalen finishte op de 24e plaats.



Mannen

De wedstrijd bij de mannen werd eerder op de dag gewonnen door Crispijn Ariëns, voor Frank Vreugdenhil uit Eldersloo en Niels Mesu.

Door: Karin Mulder Correctie melden