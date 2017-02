Hond zakt door het ijs in natuurgebied bij Zeegse

De brandweer redde de hond Casper (foto: Persbureau Meter) De brandweer droeg zogeheten waadpakken (foto: Persbureau Meter) De hond Casper zakte door het ijs (foto: Persbureau Meter)

ZEEGSE - In Zeegse heeft de brandweer vanmiddag een hond gered, die door het ijs was gezakt.

Een man was zijn hond Casper in het natuurgebied bij Zeegse aan het uitlaten. Tot zijn schrik zag hij opeens dat zijn hond in het water verdween.



De brandweer ging met waadpakken het water in, om Casper te kunnen redden. Zijn baasje was erg blij om de hond daarna weer in de armen te kunnen sluiten.