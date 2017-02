Turners uit Emmen verrast door sluiting turnhal

De turnclubs zijn verrast door de sluiting (foto: ANP/Robin Utrecht)

KLAZIENAVEEN - Maandagavond werd er nog getraind, maar sinds gisteren is de sporthal aan de Koriander in Klazienaveen dicht. "Uit het niets", zegt de beheerder van de zaal, maar de gemeente Emmen is het daar niet mee eens.

De hal is in beheer van Stichting Topturnen Emmen, die aan het begin van de zomer van 2016 de hal betrok. "Toen kwam de gemeente met urgente veiligheidsmaatregelen en daar voldeden wij aan", vertelt voorzitter Jan Schaafsma. Hij is dan ook verrast door de sluiting.



Een van de clubs die de turnhal huurt is Turnteam Drenthe. De secretaris van die vereniging, Luc van Zijtveld, luidt de noodklok: "We hebben zaterdag wedstrijden, maar er kan nu niet getraind worden." Ook volgens hem kwam het besluit van de gemeente uit de lucht vallen.



Veiligheid

De gemeente Emmen laat in een reactie weten dat de hal tijdelijk gesloten, is omdat ze de veiligheid van de turners niet kan garanderen. "Ouders maken zich zorgen; is het wel verantwoord daar te turnen?", vraagt de gemeente zich in een schriftelijke reactie af. Volgens de gemeente moeten de eigenaren een gedegen plan indienen waarin duidelijk wordt hoe het onder andere de veiligheid gaat verbeteren. Ook moeten er meer voorzieningen, zoals douches, worden geplaatst.



Dat de tijdelijke sluiting uit de lucht komt vallen, verwijst de gemeente naar het rijk der fabelen. "We hebben meerdere malen gecommuniceerd met de eigenaar van de hal", aldus woordvoerder Fanny Leseman.



Vergunning

Volgens voorzitter Schaafsma zijn ze druk aan het werk om de omgevingsvergunning voor elkaar te krijgen. Een architectenbureau is bezig om de stukken op orde te krijgen. "Die leveren we eind volgende week in bij de gemeente." Schaafma hoopt dat de hal daarna weer snel open gaat.



De gemeente geeft aan ondertussen in gesprek te zijn met de verschillende turnverenigingen die de sporthal huurt, zodat ze tijdelijk op een andere plek terecht kunnen.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden