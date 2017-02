Broer treinkaper: Dit is voor ons een nieuw begin

DE PUNT/DEN HAAG - Chris Uktolseja is blij dat er extra onderzoek komt naar de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977.

Uktolseja is de broer van de doodgeschoten kaper Hansina. Zij kwam samen met vijf andere kapers en twee gegijzelden om het leven toen mariniers op 11 juni 1977 de trein bestormden.Volgens de rechter zijn er op dit moment onvoldoende gegevens om antwoord te kunnen geven op de vraag of twee treinkapers opzettelijk zijn gedood. Een van hen was Hansina Uktolseja. "Ik ben ontzettend opgelucht", reageert broer Chris Uktolseja."Dit is voor ons weer een nieuw begin", vervolgt hij. "We willen nieuwe feiten boven tafel krijgen om zo een duidelijker beeld te hebben over hoe de beëindiging tot stand kwam."Uktolseja heeft er vertrouwen in dat dit extra onderzoek meer informatie oplevert. "De rechter was daar heel stellig in. In dat opzicht vertrouw ik dan op de rechtsstaat Nederland."Volgens de rechter is er geen sprake van verjaring in deze zaak. Uktolseja is daar blij mee. Hij zegt dat nabestaanden steeds voor een dichte deur stonden, wanneer zij bij de staat aanklopten. "Als dan blijkt dat er meer is, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik daar gelukkig mee ben."De rechtbank wil de komende maanden meerdere mariniers horen die betrokken waren bij de bevrijdingsactie. Daarna wordt de zaak verder behandeld.