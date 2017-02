Nieuwe 'asowet' mogelijke oplossing voor drugsoverlast Angelslo

EMMEN - Er zijn best mogelijkheden om drugsoverlast in een wijk als Angelslo aan te pakken. Dat is de overtuiging van de VVD in Emmen. "Er is net een nieuwe wet aangenomen, die de burgemeester meer mogelijkheden geeft", zegt fractievoorzitter Johan Scheltens.

Het gaat daarbij de om de wet aanpak woonoverlast. "In de volksmond wordt die de 'asowet' genoemd. Veel gemeenten zijn daar al mee aan de slag, zoals Rotterdam. We denken dat het ook iets voor Emmen kan zijn", aldus Scheltens.Volgens Scheltens kan de burgemeester binnen die wet zonder tussenkomst van de rechter iemand uit huis plaatsen als die persoon meerdere keren overlast heeft veroorzaakt. Bewoners van de Emmer wijk Angelslo zeggen dat die overlast zich rond drie woningen concentreert.Volgens wethouder Jisse Otter is er in elk geval voor één pand nu een oplossing: de woning aan de Husingecamp. Daar zouden tot aan de brand vorig jaar november drugsgebruikers hebben gewoond."Het pand is nu opgeknapt en kan binnenkort worden vrijgegeven. We hebben met de eigenaar harde afspraken gemaakt. Er komen geen huurders meer te wonen die overlast geven. Dat vindt de eigenaar zelf ook belangrijk", aldus de wethouder.Otter zegt nog geen details te kennen als het gaat om de asowet. "Maar het is zeker iets dat we als college mee zullen nemen. Gelooft u mij, we zijn er volop mee bezig, maar het is een lastig probleem, dat zich ook makkelijk verspreidt."Otter erkent dat de gemeente niet goed heeft gehandeld met betrekking tot de brieven die verontruste bewoners uit Angelslo stuurden. "We hebben de informatie wel doorgespeeld aan onder andere de politie, maar er is verzuimd om dat terug te koppelen aan de buurt en dat is natuurlijk niet goed."