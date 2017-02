Statushouders op voormalig voetbalcomplex in Annerveenschekanaal

Voormalig sportpark Tivoli waar de statushouders gaan wonen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ANNERVEENSCHEKANAAL - Vier statushouders krijgen onderdak op het voormalige sportpark Tivoli aan de Polderweg in Annerveenschekanaal.

Het sportcomplex is bijna drie jaar geleden gekocht door Maria Drenth, die eerder plannen had voor een bed and breakfast op het terrein. Deze plannen worden nu op een laag pitje gezet door de huisvesting van statushouders. De statushouders die in Annerveenschekanaal gaan wonen, hebben een verblijfsvergunning voor vijf jaar gekregen.



Tien jaar

De gemeente heeft de bestemming van het complex veranderd van recreatie naar wonen voor de komende tien jaar. Het gebouw, dat voorheen de accommodatie van voetbalclub Hermes AVK was, wordt verbouwd. Er komen twee appartementen van ongeveer tachtig vierkante meter in.



'Prettig als zij een woning krijgen'

"Ik vind het prettig dat het bewoond wordt", vertelt initiatiefnemer Maria Drenth, die zelf in een nog te bouwen huis op het terrein gaat wonen. "Daarnaast wonen deze mensen vaak met z'n allen in een tussenvoorziening en het is voor hen ook prettig als ze een woning krijgen."



Drenth zegt dat ze er de komende vijf jaar nog geen geld aan kan verdienen. "De overheid doet een voorschot op de verbouwing en dat moet met huur terugbetaald worden. Voor mij heeft het een voordeel dat ik nu kan verbouwen en niet eerst hoef te sparen."



De verwachting is dat er na de zomer stappen gemaakt kunnen worden. "Ik heb er zin in en wie weet wat er allemaal uit ontstaat", vertelt ze. "Als zij hulp nodig hebben, zullen wij ze helpen. Zo zit ik eraan te denken om de huurprijs misschien inclusief fietsen te maken, of iets dergelijks."



Positief

De gemeente Aa en Hunze is over positief over het initiatief. "Dit is ook het eerste particuliere initiatief dat wij krijgen", zegt een woordvoerder. "De rest gaat tot nu toe via de woningbouwcorporaties."



Aa en Hunze moet in 2017 in totaal 49 statushouders huisvesten, waarvan twintig in de eerste helft van dit jaar.

