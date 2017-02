Geen draagvlak voor extra belasting voor ondernemers in Zuidlaren

ZUIDLAREN - De zogeheten bedrijven-investeringszone (BIZ) in Zuidlaren gaat niet door. Een meerderheid van de ondernemers in het dorp stemde tegen de invoering.

De bedrijven-investeringszone is een fonds waarin alle ondernemers in het centrum geld storten om gezamenlijke projecten mogelijk te maken. Het geld wordt geïnd door de gemeente die het direct weer doorsluist naar het dorp. De kerstversiering in de straten kan daar bijvoorbeeld van betaald worden. Nu betalen alleen de leden van de ondernemersvereniging daaraan mee.105 ondernemers in het dorp, die gevestigd zijn in de bedrijven-investeringszone mochten stemmen over het plan. De stemmen werden vanmiddag op het gemeentehuis in Vries geteld onder het toeziend oog van een notaris. 39 ondernemers stemden tegen 31 voor. De anderen hebben niet gestemd of de stemmen waren ongeldig. Om het plan door te laten gaan moest twee derde van de ondernemers voor stemmen.Inge van der Broek, voorzitter van ondernemersvereniging Verenigd Ondernemend Zuidlaren, reageert teleurgesteld. Volgens haar kan een BIZ een dorp bruisend houden in de toekomst. "We zijn er echter niet in geslaagd om de ondernemers te overtuigen." Van der Broek hoopt dat de tegenstanders met een plan komen om tot een gezamenlijk fonds voor evenementen te komen.Wethouder Nina Hofstra vindt het jammer dat het fonds niet wordt ingevoerd: "Het potentieel in Zuidlaren is veel hoger dan we er nu uithalen, maar blijkbaar is een bedrijven-investeringszone niet het juiste instrument daarvoor." De ondernemersvereniging bespreekt op het algemene ledenvergadering op 27 maart hoe het verder moet met de ontstane situatie.