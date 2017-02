Emmen nieuw hardloopevenement rijker: 'Het wordt genieten van de natuur'

Tijdens de Hondsrug Forest Run ren je door de natuur (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Hardloopfanaten in Emmen en omstreken kunnen zich opmaken voor een nieuw hardloopevenement. Op 5 november wordt voor het eerst de Hondsrug Forest Run gelopen.

Het hardloopevenement wordt georganiseerd door MM4, de stichting die ook de 4 Mijl van Emmen organiseert.



Staatsbosbeheer

De stichting organiseert de wedstrijd in overleg met Staatsbosbeheer. De bedoeling is volgens organisator Dennis Blaak dat de deelnemers vooral genieten van de natuur op de Hondsrug.



"Dit is meer een prestatieloop, we werken bijvoorbeeld niet met prijzen", legt hij uit. Blaak benadrukt vooral de beleving. "Na de loop is het de bedoeling dat iedereen bijvoorbeeld een hapje krijgt. Denk aan snert of spek met roggebrood."



De organisatie verwacht met de Hondsrug Forest Run ook deelnemers uit het midden en het westen van het land te trekken. Volgens Blaak hebben mensen uit die regio's vaak niet de mogelijkheid om door de natuur te rennen. "Maar het is niet de bedoeling dat we opeens met duizenden mensen de natuur vertrappen", vult hij aan.



Deelnemers

Staatsbosbeheer wordt dan ook nauw betrokken bij de organisatie. Blaak gaat uit van zo'n vijfhonderd tot zevenhonderd deelnemers. "Die laten we dan bijvoorbeeld tussen 12.00 uur en 16.00 uur in groepen lopen, zodat we de natuur niet te veel belasten. Ook is het dan mogelijk om over smallere paadjes door het bos te gaan." Waar en door welke bossen de lopers precies langsgaan, is nog niet precies duidelijk.



Behalve dat Staatsbosbeheer betrokken is bij de organisatie, wordt de natuurorganisatie ook in het zonnetje gezet door de stichting achter de loop. "We willen met de Hondsrug Forest Run ook Staatsbosbeheer sponsoren. Wij mogen de natuur gebruiken, dus sponsoren wij hen als goed doel."



Begin maart gaat de website van de Hondsrug Forest Run online, deelnemers kunnen zich rond mei inschrijven.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden