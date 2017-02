Provinciale Staten vegen moties over windmolens van tafel

ASSEN - Het regende vandaag moties tijdens de Statenvergadering over de plaatsing van windmolens en alternatieven daarvoor in de Veenkoloniën.

Geen van de moties werd in Provinciale Staten aangenomen.Het zit een aantal oppositiepartijen niet lekker dat in de Tweede Kamer een motie werd aangenomen die minister Henk Kamp opriep tot een periode van bezinning. In die periode moest gezocht worden naar alternatieven voor windparken in het gebied. Maar minister Kamp legde die motie naast zich neer De eerste motie in Provinciale Staten was van de PVV. Volgens juridisch advies, dat de partij inwon, was het besluit om de Veenkoloniën als windmolengebied aan te wijzen onrechtmatig. Daarom wil de PVV dat de provincie dat besluit intrekt.Maar volgens andere partijen in de Staten zou dezelfde jurist ook zeggen dat het juridisch geen zin heeft het besluit terug te draaien. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra is niet alleen de zogeheten Rijkscoördinatieregeling van kracht, waarmee Den Haag het laatste woord heeft. Volgens Stelpstra zijn ook alle vergunningen voor de molens afgegeven. Coalitiepartij PvdA complimenteerde de PVV met haar oplossing, maar steunde de motie niet.Vervolgens kwamen Sterk Lokaal, de SP en 50 Plus met een motie die Gedeputeerde Staten opriep om alle initiatieven voor duurzame energie in de Veenkoloniën te inventariseren en die aan minister Kamp, de Tweede Kamer en het Provinciale Staten te sturen.Een poging om de motie Smalling/Vos van de Tweede Kamer symbolisch te ondersteunen, net als de brief die drie gemeenten naar de Tweede Kamer stuurden, haalden het ook niet. "Gedeputeerde Staten staan met de rug tegen de muur, Kamp wil niet veranderen", zei coalitiepartij CDA hierover.Tot slot was er een motie van afkeuring van Sterk Lokaal, SP en 50 Plus over het in hun ogen passieve gedrag van gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Volgens die partijen had Stelpstra actie moeten ondernemen om Kamp te overtuigen van alternatieven in de Veenkoloniën.Over die motie werd op verzoek van Sterk Lokaal hoofdelijk gestemd. "Sommige Statenleden wonen in de Veenkoloniën. Ze hadden dan afwijkend kunnen stemmen van wat hun fractie wil. En niemand kan zich aan hoofdelijke stemmig onttrekken", zegt fractievoorzitter Douwe Oosterveen. Ook deze motie sneuvelde.Gedeputeerde Stelpstra is rechtlijnig. "Die moties zijn symboolpolitiek en geven valse hoop aan de inwoners van de Veenkoloniën. Is Kamp bereid het energieakkoord, waar alle afspraken over de windmolens in heel Nederland staan, open te breken? Nee. Pas als hij wel iets anders wil dan windmolens zijn wij weer aan zet. En dan ben ik de eerste die bij hem op de stoep staat om te praten over alternatieven."Volgens Stelpstra is de Tweede Kamer nu aan zet , want die wil een spoeddebat met de minster over zijn halsstarrige houding.