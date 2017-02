Gastouder verdacht van doodschudden baby

ASSEN - Een 29-jarige vrouw uit Assen wordt verdacht van het doden van een baby. De vrouw werkte als gastouder en zou het meisje van net één jaar oud op 5 oktober vorig jaar hebben doodgeschud.

De vrouw zit sindsdien vast op verdenking van doodslag. Wat er precies is gebeurd en of de vrouw heeft bekend, is nog niet duidelijk.Vanmiddag verscheen de Assense voor het eerst voor de rechtbank in Assen tijdens een pro-formazitting. De rechtbank besprak daar de voortgang van het onderzoek. Ook kon de advocaat van de vrouw onderzoekswensen indienen, zoals het verzoek om getuigen te horen.Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe niks naar buiten gebracht over de dood van het meisje. Volgens een woordvoerster is dat vanwege de gevoeligheid van de zaak en omdat het onderzoek naar de verdachte nog loopt.