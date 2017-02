Opnieuw miljoenen voor fietsprovincie Drenthe

ASSEN - Opnieuw trekt de provincie miljoenen uit om Drenthe fietsprovincie nummer één te laten blijven. Gedeputeerde Staten stellen 3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor creatieve mensen die producten bedenken die Drenthe als fietsprovincie versterken.

De 3 miljoen euro komt bovenop de 3,75 miljoen euro die onlangs ook al beschikbaar kwam voor de verbetering van fietspaden.



Wij willen nummer 1 blijven

Gedeputeerde Henk Brink wil dat Drenthe fietsprovincie nummer één blijft. "Je ziet dat andere provincies zich steeds meer als fietsprovincie profileren, dus moeten we vernieuwen. Fietsen in Drenthe moet een 5-sterrenbeleving zijn."



Creatieve vernieuwing

"De 3 miljoen euro is voor creatievelingen die vernieuwende producten bedenken die de gastvrijheid, de beleving van het fietsen en de werkgelegenheid vergroten", aldus Brink. De gedeputeerde denkt bijvoorbeeld aan fietskluizen voor e-bikes bij carpoolplaatsen, apps met belevingsroutes, fietsarrangementen en bewegwijzering die iets toevoegt aan de route.



"Vlak bij mijn huis staan goede wegwijzers voor een fietsknooppunt met mooie routes. Maar daar staat niet op dat je op vijf minuten fietsen van galerie Wildevuur zit met een koffie- en theetuin."

