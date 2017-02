Leefbaar Tynaarlo wil een belangenvereniging voor Drenten met aardbevingsschade

Bewoners konden vragen stellen (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Leefbaar Tynaarlo wil een belangenvereniging oprichten voor bewoners met aardbevingsschade (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - De politieke partij Leefbaar Tynaarlo wil een belangenvereniging oprichten voor bewoners met aardbevingsschade. Dat bleek gisteravond bij het door de partij georganiseerde 'aardbevingscafe'.

"Tuurlijk, dat was ook een beetje de achterliggende gedachte van deze avond", zegt raadslid René Kraayenbrink, van Leefbaar Tynaarlo. Aan het einde van de avond stelde een bewoner een soortgelijk plan voor en dat greep Kraayenbrink met twee handen aan. "Ja, daar hoopte ik op! Ik ga er morgen gelijk mee bezig", aldus Kraayenbrink.



Ver-van-ons-bedshow

Het aardbevingscafé werd door de partij georganiseerd naar aanleiding van de aardbeving die net voor Kerst te voelen was in de omgeving van Zuidlaren. Kraayenbrink: "Het is altijd een ver-van-ons-bedshow geweest. Groningen zag je alleen maar als je er doorheen reed en Drenthe is altijd verschoond gebleven van dit soort dingen. Dat is het afgelopen halfjaar erg veranderd."



Advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten en makelaar John Schokker waren aanwezig als deskundigen en beantwoordden vragen uit het publiek. Schokker gaf aan het begin van de avond aan een déjà vu te hebben. "Ik kan me herinneren dat ik zo'n vier jaar geleden net zo sprak in een zaaltje. Alleen was dat niet in Drenthe, maar in Groningen."



Er waren zo'n honderd mensen aanwezig bij de bijeenkomst. Of nog een tweede aardbevingscafé wordt georganiseerd, weet de partij nog niet.