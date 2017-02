Opnieuw autobrand in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Een auto is afgelopen nacht in Hoogeveen uitgebrand. De auto stond geparkeerd op een parkeerterrein aan de Schoolstraat.

De brandweer werd rond middernacht gealarmeerd. Toen de brandweer aankwam, stond het voertuig al in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto volledig werd verwoest.Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.Tussen 2013 en begin dit jaar woedden ruim zeventig verdachte autobranden in Hoogeveen, dus wordt brandstichting niet uitgesloten.