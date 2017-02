Buitenlandse investeringen leveren 600 nieuwe banen op

HOOGEVEEN - Dat het niet eenvoudig is om buitenlandse bedrijven te interesseren voor een vestiging in het Noorden, bewijst het besluit van zuivelgigant Danone wel. Hoogeveen was in beeld, maar werd het niet.

Danone was op zoek naar een plek voor een nieuwe fabriek. Een terrein bij zuivelcoöperatie DOC in Hoogeveen werd daarbij overwogen. Twee jaar lang is er een lobby geweest om de komst van de nieuwe fabriek mogelijk te maken. Danone koos uiteindelijk voor Cuijk Misschien ook niet zo verwonderlijk, want in Cuijk hebben ze al een fabriek. Maar het was volgens Siem Jansen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) een bedrijf waar flink voor gelobbyd is.Deze week maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat er in 2016 door buitenlandse bedrijven fors is geïnvesteerd in Nederland. Dat heeft zo'n 11.000 banen opgeleverd. Noord-Nederland pikt daar een klein graantje van mee.Siem Jansen: "Allerlei hoofdvestigingen gaan naar Amsterdam. Dat weten we. Maar we hebben er toch zo'n negen nieuwe buitenlandse vestigingen van bedrijven bij gekregen."Het zijn niet altijd grote bedrijven die zich vestigen in het Noorden. Google was daar in het verleden wel een goed voorbeeld van. Maar volgens Jansen zorgen ook kleine bedrijven voor veel werkgelegenheid als ze orders uitzetten in de regio.De negen projecten hebben gezorgd voor ruim tweehonderd nieuwe arbeidsplaatsen. Daarnaast zijn er door buitenlandse bedrijven in het Noorden nieuwe investeringen gedaan die nog eens zo'n vierhonderd nieuwe banen opleverden.De NOM is in ieder geval tevreden met het resultaat. Er is op dit moment nog een flinke vis waar naar gehengeld wordt. En dat is Tesla . "Daarvan moet je je realiseren dat heel West-Europa daar op aast. Maar we doen ons stinkende best om ze hiernaartoe te krijgen."