Stelling: Ik sla feestjes over om lastige vragen te vermijden

ASSEN - Driekwart van de mensen met een voedselallergie mijdt wel eens een feest uit onbegrip of angst om ziek te worden. Dat blijkt uit een enquête van het Allergieplatform.

Vier op de tien mensen slaat zelfs vijf keer per jaar of vaker een verjaardag of andere sociale activiteit over om deze reden. Het grootste struikelblok voor mensen met een voedselallergie is dat niemand hun klachten serieus neemt.Allergoloog Hanneke Oude Elberink van het UMCG herkent het onbegrip in de omgeving. "Wie al de moed heeft om te vragen 'kun je misschien een feestje organiseren zonder pinda's?' krijgt vaak de reactie: 'daar ga ik niet aan beginnen'. Of: 'zo erg is het toch niet?''', zegt Oude Elberink in het Algemeen Dagblad Slaat u wel eens een feestje over om lastige vragen te vermijden?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over het bereikbaar zijn voor de baas buiten werktijd: Buiten werktijd ben ik niet bereikbaar voor mijn baas. Ruim 65 procent van de stemmers is het daar mee eens. Bijna 35 procent geeft aan wel bereikbaar te zijn voor de baas buiten werktijd. In totaal brachten 1.522 mensen hun stem uit.