Rotterdams bedrijf aan de slag met oude dierenpark Emmen

EMMEN - Hoe komt het oude dierenpark er in de toekomst uit te zien? Met die vraag mag Powerhouse Company uit Rotterdam aan de slag. Emmen heeft het architectenbureau uitgekozen om plannen te maken.

Powerhouse Company komt eerst met een zogenoemd kwaliteitsdocument. Hierin staat hoe het bedrijf de invulling van het park ziet. Zoals de uitstraling van het park op het gebied van architectuur en inrichting.De gemeente gaf eerder aan dat bijzondere architectuur en duurzaamheid belangrijk zijn. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om het kwaliteitsdocument goed te keuren.Begin januari waren nog drie architectenbureaus in de race om de oude dierentuin onder handen te nemen. De drie bedrijven presenteerden tijdens een informatiebijeenkomst hun plannen."We hebben lang nagedacht en denken dat de nieuwe initiatiefnemers een eigen stuk grond moeten krijgen. Daarop kunnen ze dan bijvoorbeeld een tuin inrichten die past bij hun bedrijf of organisatie. En daarbij willen we organische gebouwen die passen bij de maat der dingen in het park zelf. Elk gebouw moet een eigen verhaal vertellen", liet Sander Lap van Powerhouse Company toen weten.De oude dierentuin in Emmen moet in de toekomst een mensenpark worden. De plannen die het architectenbureau uit Rotterdam nu gaat maken moeten toekomstige ondernemers, projectontwikkelaars en architecten houvast geven in de plannen die zij maken voor dat park. Het kwaliteitsdocument is dus een leidraad voor de toekomst.Wethouder Jisse Otter vertelde eerder al dat het park een creatief broeinest moet worden. Het park blijft ook in de toekomst vrij toegankelijk.