Bestuur ondernemersvereniging Zuidlaren stapt op

ZUIDLAREN - Het volledige bestuur van ondernemersvereniging Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) treedt af.

Het bestuur heeft dat vanmorgen bekend gemaakt in een brief aan haar leden.VOZ heeft zich twee jaar lang ingezet voor een zogenaamde bedrijven-investeringszone, maar gisteren bleek een meerderheid van de ondernemers in Zuidlaren tegen het plan. "We zijn van mening dat een ander nu de kans moet krijgen om eenheid te creëren in Zuidlaren", aldus het bestuur.Een bedrijven-investeringszone is een fonds waarin alle ondernemers in een bepaald gebied verplicht geld storten om het gebied aantrekkelijker te maken. Het geld wordt geïnd door de gemeente, die het direct weer doorsluist naar het dorp.De kerstversiering in de straten kan daar bijvoorbeeld van betaald worden. Nu betalen alleen de leden van de ondernemersvereniging daaraan mee.Het bestuur treedt af op 27 maart tijdens de algemene ledenvergadering en stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.