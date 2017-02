Onderzoeken naar Eurochamp-affaire kosten Drenthe al ruim drie ton

ASSEN - De nasleep van de financiële ongeregeldheden bij sportorganisatie Eurochamp heeft de provincie inmiddels ruim drie ton gekost.

Dat meldt Dagblad van het Noorden . In totaal komen de kosten op 312.143,45 euro.Bij de organisator van sportevenementen voor gehandicapten werden in 2008 'onregelmatigheden in de bedrijfsvoering' ontdekt. Gedeputeerde Anneke Haarsma liet accountantskantoor Deloitte onderzoek doen naar de zaak omdat de organisatie subsidie ontving van de provincie. De kosten van dat onderzoek waren bijna 153.000 euro.Deloitte ontdekte onjuiste declaraties met een totaalbedrag van 30.000 euro. De conclusies van het onderzoek werden gelekt naar Dagblad van het Noorden. Accountants van KPMG kregen de opdracht uit te zoeken wie er gelekt had. Dat kostte nog eens 35.700 euro.KPMG kon het lek niet vinden, dus stelde Provinciale Staten een eigen onderzoekscommissie in. Voor dat onderzoek werd 90.100 euro betaald. Ook nu werd het lek niet gevonden.Omdat die onderzoekscommissie hoorzittingen hield, moesten gedeputeerden Haarsma en Tanja Klip en een aantal ambtenaren worden voorbereid. Zij kregen onder meer mediatraining. Dat kostte bijna 33.500 euro.