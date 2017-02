Gouden LEGO-steentje geveild voor ruim 18.000 euro

Het gouden LEGO-steentje (foto: Catawiki) Zakenpartners en medewerkers van LEGO kregen het steentje (foto: Catawiki)

ASSEN - Online veilinghuis Catawiki heeft een zeldzaam LEGO-steentje geveild voor bijna 18.500 euro.

Het steentje is gemaakt van 14-karaat massief goud. Tussen 1979 en 1981 werden de gouden steentjes gegeven aan een aantal zakenpartners en aan werknemers van LEGO die 25 jaar in dienst waren. Een familielid van een Italiaanse zakenpartner van LEGO bood het steentje aan.



Catawiki schat dat er minder dan tien gouden steentjes in omloop zijn. "Vanwege de zeldzaamheid is dit steentje voor verzamelaars de heilige graal onder de LEGO-steentjes", laat Catawiki weten.



Het bedrijf kreeg biedingen uit de hele wereld binnen. Uiteindelijk ging het steentje naar een Engelse verzamelaar.