'Kringloopbom' Assen tot ontploffing gebracht

ASSEN - De bom die gisteren werd gevonden in kringloopwinkel de Wissel in Assen, is vanochtend tot ontploffing gebracht.

"Ik ben blij dat dat ding weg is", vertelt Andries Mulder, de eigenaar van de winkel. Hij bewaarde de bom een nacht in een kluis.De politie laat weten dat de bom veilig door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgehaald en op een militair oefenterrein tot ontploffing is gebracht. "Het gaat om een oefenbom uit de Tweede Wereldoorlog", vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen."Een oefenbom werd naar beneden werd gegooid om te kijken waar hij terecht zou komen." Volgens Hoogeveen kwam er tijdens het tot ontploffing brengen van de bom alleen wat rook uit.Mulder ontdekte de bom gisterochtend toen hij dozen aan het uitpakken was in het magazijn van de kringloopwinkel. De vraag is waar het bijzondere voorwerp vandaan komt. "Ja, daar hebben wij het gisteravond na alle media-aandacht ook nog even over gehad", begint Mulder te vertellen."Je gaat in gedachten natuurlijk alle plekken langs waar we die dag geweest zijn. Dat was onder andere een bejaardencentrum in Sleen, maar dan kom je toch al gauw tot de conclusie dat de kans zeer klein is dat 'ie daar vandaan komt."Mulder vermoedt dat de bom uit een groot huis in de stad Groningen komt. "We kwamen in dat huis meerdere spullen uit de oorlog tegen, ook materiaal uit de Tweede Wereldoorlog."