Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen krijgt zorg voor MRI-patiënten met pacemaker

HOOGEVEEN - Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen raakt niet alleen zorg kwijt. Het ziekenhuis krijgt er ook nieuwe behandelingen bij.

Hoogeveense patiënten met een pacemaker of ICD die een MRI-scan nodig hebben, hoeven namelijk niet meer naar de ziekenhuizen in Emmen of Stadskanaal. Ze kunnen nu ook in hun eigen stad terecht.Een pacemaker is een inwendig apparaatje om het hart te corrigeren als het te langzaam of te hard klopt. Een ICD is een soort inwendige defibrillator voor mensen met een gevaarlijke, onvoorspelbare hartritmestoornis. Het apparaatje geeft een schok om het normale hartritme te herstellen en een hartstilstand te voorkomen.Bij een MRI-onderzoek worden met behulp van een sterk magnetisch veld beelden van het lichaam gemaakt. Een radioloog kan zo de toestand van organen, botten en spieren bekijken. Patiënten met een pacemaker of ICD lopen risico bij een MRI-scan omdat het magnetisch veld de werking van die apparaten kan verstoren.De MRI-apparatuur in Ziekenhuis Bethesda is aangepast. Ook is hartbewaking ingebouwd zodat een patiënt met een pacemaker of ICD continu in de gaten kan worden gehouden tijdens een scan.Treant denkt dat ongeveer zeshonderd patiënten uit de regio Hoogeveen nu dichter bij huis terecht kunnen.