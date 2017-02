EPA adviseur M/V

Voor een adviesbureau voor energiezuinig bouwen en verbouwen zijn wij op zoek naar een EPA adviseur (Energie Prestatie Adviseur). Als EPA adviseur in de woningbouw ben je verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief uitvoeren en rapporteren van de opdrachten van de klant.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 32 - 40 uur per week.

De werklocatie is BEILEN.



Eisen: MBO-4 Installatietechniek of gelijkwaardig

Als EPA- W adviseur is het een pré / aanbeveling wanneer je ervaring hebt met de volgende technische zaken; • Bouwfysica • Luchtdichtheid metingen • PHPP berekeningen • Ventilatie Prestatie Keuringen (BRL 8010) • Bouwbesluit berekeningen • Energiemonitoring en bewonersgedrag. Je moet beschikken over goede mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands.



Rijbewijs: B (eis)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacaturenummer: 413017