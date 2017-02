'Historie oude dierenpark Emmen moet bewaard blijven'

EMMEN/ROTTERDAM - Architectenbureau Powerhouse Company uit Rotterdam wil de reuring weer terug laten komen in het oude dierenpark in Emmen.

Powerhouse Company is door de gemeente Emmen gekozen om plannen te maken voor de inrichting van het oude dierenpark. "Powerhouse is als beste beoordeeld door een selectiecommissie", zegt wethouder Jisse Otter.Landschapsarchitect Sander Lap van het Rotterdamse bedrijf wil het gevoel van het oude dierenpark terughalen. "Het allerbelangrijkste is dat de reuring weer terugkomt in het park. De oude savanne wordt omgebouwd tot evenemententerrein met daaromheen een savannepad. En langs dat pad komen een aantal ontwikkelingen. We weten op dit moment nog niet welke ontwikkelingen dat zijn."Lap is onder de indruk van de geschiedenis van het oude dierenpark. "We willen met name de cultuurhistorie bewaren. Het park heeft een prachtige historie. Er staan eeuwenoude bomen op deze locatie. Er zijn zelfs nog visvijvers die door de bisschop van Utrecht zijn aangelegd. Dat is bijna duizend jaar aan historie. Het zou zonde zijn als we dat met nieuwe ontwikkelingen tenietdoen. Wij willen de cultuurhistorie vastleggen."Lap wil onder meer bouwen in organische vormen. "De dierentuin bestaat uit veel kleine tuintjes. Daardoor ontstaat er een soort mini-wereld. De kleine plekjes en gebouwen geven het park een bepaalde fijnheid. Als je iets nieuws wilt bouwen, is het niet vanzelfsprekend dat je iets groots maakt. Of iets rechts. Dat past niet op de plek. We zetten dus in op organische architectuur, gebouwen om de eeuwenoude bomen heen bijvoorbeeld."Powerhouse Company komt eerst met een zogenoemd kwaliteitsdocument. Daarin staat hoe het bedrijf de invulling van het park ziet. Zoals de uitstraling van het park op het gebied van architectuur en inrichting."Het kwaliteitsboek geeft eigenlijk de randvoorwaarden aan en daar moeten ze zich dus aan houden", zegt Otter. Emmen kijkt nu welke zaken de gemeente zelf oppakt. "Zoals het realiseren van gebouwen waarin de door ons gewenste activiteiten in kunnen plaatsvinden", zegt Otter.Otter laat weten dat het park gewoon open blijft. "Je kunt altijd door het park blijven lopen. In die zin is er geen specifiek moment dat er een nieuw park komt. Het is een geleidelijke overgang van oude naar nieuwe zaken." Volgens Otter kan het vijf tot tien jaar duren voor het echt bijna af is. "Dat hoeft niet te betekenen dat je altijd in een bouwput loopt. Ik zeg ook wel eens heel simpel: er zal iets meer gras zijn of iets minder gras."